أوكرانيا: إسقاط 18 مسيرة روسية فوق كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، سيرهي بوبكو، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية رصدت، خلال الإنذار الجوي صباح اليوم الإثنين، 23 مسيرة روسية أسقطت منها 18 مسيرة فوق كييف.

وقال بوبكو، في منشور عبر موقع "تليغرام": "خلال الإنذار الجوي، تم رصد 23 مسيرة للعدو فوق العاصمة، ودمرت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 18 مسيرة. ولم تقع إصابات. بيد أن الحطام ألحق الضرر بطريق في منطقة سولوميانسكي، وكذلك نوافذ مبنى سكني وتم إصابة أحد المباني الحيوية. وتقوم خدمات الطوارئ بإزالة آثار الأضرار".

جدير بالذكر أن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن سوناك سيعلن عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال اجتماع لتحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف)، في ريجا اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بمئات الآلاف من طلقات ذخيرة المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني.