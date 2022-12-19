البابا: لا أرى نهاية للحرب في المدى القريب

أعرب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة «آيه بي سي» الإسبانية، عن اعتقاده بأن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا عالمية، وأنها لن تنتهي في المستقبل القريب.

وأضاف البابا: «لا أرى نهاية لهذه الحرب في المدى القريب. دعونا لا ننسى هذا. هناك أيادٍ عدة تؤجج هذه الحرب»، مؤكداً أن الفاتيكان مستعد للتوسط في وقف الأعمال العدائية.

وفي سياق آخر، قال البابا إنه وقّع بالفعل على استقالته، في حال لم يعد قادراً على الاستمرار في المنصب بسبب حالة طبية طارئة.