فرنسا ترغب في أن تغير بريطانيا قواعد اللجوء

أعربت فرنسا عن رغبتها في أن تغير المملكة المتحدة من نظام اللجوء، في محاولة للحد من أعداد الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور بحر المانش، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وقال وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان في حوار مع الصحيفة إن فرنسا تريد أن توقع بريطانيا اتفاقيات أمنية حدودية مع هولندا وبلجيكا.

وأضاف أن عبور القوارب الصغيرة تحول بعيدا عن فرنسا، حيث يغادر أكثر من نصف السفن بلجيكا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بريطانيا وافقت في نوفمبر الماضي على زيادة المخصصات السنوية لفرنسا بنسبة 15% لتعزيز أعداد رجال الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية. وقال دارمانان إنه سوف يكون من " المنطقي" أن توقع بريطانيا اتفاقيات مماثلة مع بلجيكا وهولندا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أكثر من 40 ألف شخص وصلوا بريطانيا هذا العام من خلال عبور بحر المانش، وهو أعلى عدد منذ 2018 على الأقل.