مقتل طالبين وإصابة آخرين بإطلاق نار قرب مدرسة في شيكاغو

أعلنت السلطات الأميركية أن طالبين قتلا وأصيب مراهقان آخران في إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية في مدينة ويست سايد بولاية شيكاغو.

وقال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحافي إن الفتيان الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما، وأطلق عليهم الرصاص قرب المدرسة.

وبحسب متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، فإن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة، بينما تعرض صبي وفتاة بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهم.

وشهدت شمال شيكاغو في يوليو الماضي حادثة إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 24 آخرون.