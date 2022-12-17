اشتعال النيران في مروحية روسية ومصرع طاقمها

صرح حاكم جمهورية بورياتيا في شرق روسيا، أليكسي تسيدينوف، بأن النيران اشتعلت في مروحية طراز «مي-8» أثناء هبوطها في مطار بايكال بأولان أودي.

وقال تسيدينوف إن جميع أفراد الطاقم لقوا حتفهم، بحسب ما ذكرته أمس قناة «آر تي عربية» الروسية. ووفقاً لتسيدينوف، فإنه لم يتم تسليم المروحية من مصنع الطائرات، ولم تكن قيد التشغيل.

وتابع تسيدينوف: «لم يكن هناك ركاب أو بضاعة شحن على متن المروحية، ولم يكن هناك سوى الطاقم المكون من ثلاثة أشخاص، وقد لقوا جميعاً حتفهم».