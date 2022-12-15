زيلينسكي يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بدبابات وأنظمة دفاع جوي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي قادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، على عدم السماح بأن تعيق الانقسامات المتعلقة بقضايا أخرى، دعم التكتل لبلاده، داعيا إلى تقديم المزيد من الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، لكييف.

وقال زيلينسكي إنه يجب ألا يتوقف دعم أوكرانيا على "سوء الفهم والخلافات بين بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى نزاع بشأن اتفاق ضريبي عالمي، ودعا قادة الاتحاد إلى الاتفاق على تقديم مساعدة مالية، وإنهاء الخلاف بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا.

كما حث زيلينسكي قادة أوروبا على تزويد بلاده بالدبابات، وقال إن أول شخص يقوم بذلك "لن يُنسى كأهم مدافع عن الحرية في زماننا".