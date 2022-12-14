أوكرانيا تعلن اعتراض 13 طائرة مسيرة فوق كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية اعترضت هجوماً روسياً شنته 13 طائرة مسيرة فوق العاصمة كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، طبقاً لما ذكرته إدارة المدينة.

ولا يزال يجرى تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم، لكن سلطات كييف ذكرت أنه ألحق أضرار بمبنيين إداريين وأربعة مبان سكنية، بوسط المدينة، جراء شظايا الطائرات المسيرة، كما أصاب الحطام مبنى سكني وسيارة ركاب على مشارف مدينة كييف.