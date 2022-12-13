تحذيرات فلسطينية من الحفريات الإسرائيلية في المسجد الإبراهيمي

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، من خطورة حفريات إسرائيلية تجري في المسجد الإبراهيمي بالخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال البكري في بيان إن «الحفريات الإسرائيلية تندرج في إطار النهج المستمر للسيطرة على المسجد الإبراهيمي وساحاته الداخلية والخارجية ومحيطه من مرافق ومواقع».

وأضاف أن «إسرائيل تعمل بجد للسيطرة الكاملة على المسجد، وتحويله إلى كنيس يهودي وإبعاد كامل للمسلمين عنه».

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، تجري السلطات الإسرائيلية حفريات تستهدف «بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد».

وذكرت الوكالة أن «السلطات الإسرائيلية تواصل عمليات الحفر وتغيير معالم المسجد الإبراهيمي التاريخية والعبث بالآثار الإسلامية المحيطة به».

وطالب البكري المؤسسات الحقوقية بالعمل على إيقاف الحفريات الإسرائيلية، كما طالب منظمة اليونسكو بالعمل جدياً على حماية التراث الوطني الفلسطيني.