اشتباكات بين القوات الهندية والصينية.. والإصابات طفيفة

نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الشريكة لرويترز في تقرير، اليوم الاثنين، عن مصادر قولها إن القوات الهندية والصينية اشتبكت في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية يوم الجمعة التاسع من ديسمبر الجاري.

وأضاف تقرير الوكالة التي مقرها نيودلهي أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد قليل من الجنود من الجانبين. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق.

واشتبكت القوات الهندية والصينية في يونيو عام 2020 في قتال بالأيدي في وادي جالوان في منطقة لاداخ المتاخمة لهضبة التبت التي تسيطر عليها الصين.

ولقي 20 جنديا هنديا مصرعهم وتكبدت الصين عددا من الضحايا لم يُكشف عنه، وعزز الجانبان وجودهما العسكري ونقلا الرجال والأسلحة والإمدادات إلى المنطقة الصحراوية المرتفعة.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقا باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.