مجلس التعاون يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية السعودية لتبادل مسجونين بين أميركا وروسيا

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بالوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تكللت بتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وأكد الحجرف في بيان اليوم أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

كما أشاد الحجرف بتعاون حكومة الولايات المتحدة وحكومة روسيا واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.