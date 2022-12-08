انطلاق المنتدى الإسلامي العالمي في موسكو بمشاركة 30 دولة

انطلقت في موسكو اليوم أعمال المنتدى الإسلامي العالمي الثامن عشر تحت شعار "العدل والاعتدال: المبادئ الإلهية للنظام العالمي" الذي يستمر يومين.

تشارك في فعاليات المنتدى وفود وعلماء دين يمثلون أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية رفيعة المستوى والباحثين في الشؤون الدينية.

ويبحث المشاركون في المنتدى مسائل مختلفة تتعلق بإغناء الحُوَار الديني والثقافي كعامل ضروري في تنمية الانسجام بين الأديان وتوسيع التعاون الإنساني في كافة الاتجاهات من خلال الاستفادة من التجارِب الإيجابية المشتركة بين مختلف الشعوب والطوائف الدينية وإيجاد أفضل الطرق والسبل والمبادرات التي تساعد في حل المشكلات العالقة ومواجهة التحديات الراهنة اضافة إلى عدد من القضايا المهمة التي تخص العالم الإسلامي.