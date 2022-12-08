ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينج.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عقد ولي العهد والرئيس الصيني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

وبعد ذلك شهد ولي العهد والرئيس الصيني مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية تبادلها من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الصيني، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح خه ليفنغ، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية و الصين للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، ومذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية ، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر ، و خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وطبقا للوكالة، جرت عقب ذلك مراسم منح الرئيس الصيني، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، حيث ألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة بهذه المناسبة، أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقاً وتكليلاً لإنجازات فخامته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

وقدم وزير التعليم السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية للرئيس الصيني.

وأقام ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً للرئيس الصيني.