مجلة «تايم» تختار زيلينسكي شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شخصية العام 2022، بعدما جسّد مقاومة بلاده في وجه القوات الروسية، موجهة تحية أيضاً لـ«روح أوكرانيا».

وكتب رئيس تحرير المجلة، إدوارد فيلسنتال «سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».

وأضافت المجلة التي مقرها في نيويورك أنه «لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية، ولتذكير العالم بهشاشة الديمقراطية - والسلام - فإن فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية عام 2022 بالنسبة لمجلة تايم».