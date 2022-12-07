انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في الرياض

ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، اليوم الأربعاء وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات المجلس الوزاري الـ154 التحضيري لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43، والذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض.

وناقش المجلس الوزاري البنود المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في الشؤون السياسية والاقتصادية والتنموية، والإنسان والبيئة، والشؤون العسكرية والأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، واتخذوا القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها التي سترفع إلى اجتماع قادة الدول الأعضاء.

حضر الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.