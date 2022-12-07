الأمم المتحدة: القصف الروسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية زاد الاحتياجات الإنسانية

حذّرت الأمم المتحدة من أنّ القصف الروسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية تسبّب في مستوى جديد من الاحتياجات الإنسانية للسكّان، معربة عن قلقها من حدوث عمليات نزوح جديدة بسبب الافتقار للتدفئة في مناطق ستنخفض فيها الحرارة قريباً إلى 20 درجة تحت الصفر.

وقال رئيس مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إنّه "منذ أكتوبر، أدّت الهجمات المطوّلة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا إلى مستوى جديد من الاحتياجات التي تؤثّر على البلاد بأكملها وتؤدّي إلى تفاقم الاحتياجات الناجمة عن الحرب".

وأضاف أنّ "حجم تدمير البنى التحتية للكهرباء والتدفئة يتطلّب دعماً معزّزاً للحكومة الأوكرانية، يتجاوز ما يمكن أن يقدّمه العاملون في المجال الإنساني".

ولفت المسؤول الأممي إلى أنّه في أوكرانيا اليوم هناك ملايين الأشخاص" محرومون من التدفئة أو الكهرباء أو المياه في مناطق قد تنخفض فيها درجات الحرارة قريباً إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. وقدرة المدنيين على البقاء مهدّدة".

وإذ ذكّر غريفيث بأنّ الحرب في أوكرانيا هجّرت 14 مليون شخص (6.5 مليون نازح داخل أوكرانيا و7.8 مليون لاجئ في أوروبا)، حذّر من خطر حصول عمليات نزوح ولجوء جديدة بسبب الصقيع.

من جهته اتّهم السفير الفرنسي في الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير روسيا بأنها "تستخدم الآن الشتاء سلاح حرب".