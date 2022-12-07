موسكو: أي توسع إضافي لحلف الناتو سيقابل برد روسي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتلقى ردا من موسكو.

وقال ريابكوف للصحافيين: "كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف أن "المزيد من التوسع (للناتو) سيقابل برد تعويضي مناسب من روسيا".

وتابع: "هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا؟، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن".

ورحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، من أن التوسع الإضافي للناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.

وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق للحلف على طول حدودها الغربية.