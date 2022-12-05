سيارة ترفع حالة التأهب الأمني بمطار بن غوريون

قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً سرق سيارة، واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار إسرائيل الرئيس، أمس، لينطلق إنذار أمني إلى أن أُلقي القبض عليه، وأشارت السلطات إلى أن السارق ضل طريقه، وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن غوريون، بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه فيه، وهو فلسطيني من الضفة الغربية، يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة وشق طريقه نحو الصالة الرئيسة، ما أدى إلى مطاردة قصيرة تم خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنه كما في الحوادث السابقة، يُعتقد أن المشتبه فيه اتخذ منعطفاً خطأ من الطريق السريع الرئيس، بين تل أبيب والقدس.