«الجنوبية»: العقوبات إصرار موحد ضد طموحات بيونغ يانغ النووية

وصفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الإعلان المتزامن، لفرض عقوبات من جانب واحد ضد كوريا الشمالية، من قبل كوريا الجنوبية وأميركا واليابان، بأنه إظهار للإصرار القوي والموحد للرد بشكل حازم على تطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ. وفي أعقاب الإعلان بشأن العقوبات أمس، أصدرت الوزارة بياناً، رحبت فيه بالخطوات المماثلة، من جانب واشنطن وطوكيو، مضيفة أن سيؤول نسقت عن كثب الاستعدادات لفرض العقوبات مع الدولتين، طبقاً لما ذكرته شبكة الإذاعة الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة أنها ستواصل تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي عن كثب، لتوفير بيئة تجبر بيونغ يانغ على وقف برامجها النووية، والعودة إلى الحوار حول نزع السلاح النووي.