تحطم مقاتلة روسية في منطقة بريمورسك
تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز «ميج-31» خلال رحلة تدريبية في مقاطعة بريمورسك، فيما نجا طاقمها دون حدوث أي أضرار بمكان سقوط الطائرة.
وذكرت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، في بيان: «في الثاني من ديسمبر في إقليم بريمورسك، خلال رحلة تدريب مخطط لها، تحطمت مقاتلة ميج-31، وتم إخراج الطاقم باستخدام كرسيي النجاة. وأرسلت مروحيات من طراز مي-8 تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
ووفقاً للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون العطل الفني هو سبب الحادث.
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