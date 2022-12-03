تحطم مقاتلة روسية في منطقة بريمورسك

تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز «ميج-31» خلال رحلة تدريبية في مقاطعة بريمورسك، فيما نجا طاقمها دون حدوث أي أضرار بمكان سقوط الطائرة.

وذكرت الخدمة الصحافية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، في بيان: «في الثاني من ديسمبر في إقليم بريمورسك، خلال رحلة تدريب مخطط لها، تحطمت مقاتلة ميج-31، وتم إخراج الطاقم باستخدام كرسيي النجاة. وأرسلت مروحيات من طراز مي-8 تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث»، وفقاً لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون العطل الفني هو سبب الحادث.