البرهان يصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات المهنية في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وفق بيان أصدره المجلس.

وأمر البرهان في قرار آخر بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسباً. على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر، كما وجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.