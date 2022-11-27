استهداف قاعدة للدوريات الأميركية في سورية بصاروخين

استهدف صاروخان قاعدة للدوريات الأميركية تابعة لقوات التحالف الدولي في شمال شرق سورية، من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم»، في ثالث حادثة من هذا النوع ضد قواعد توجد فيها قوات أميركية خلال أسبوع.

وقال الجيش الأميركي في بيان: «استهدف صاروخان قوات التحالف في قاعدة للدوريات الأميركية في الشدادي جنوب محافظة الحسكة، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف».

وأورد البيان أن قوات سورية الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، عن سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة التي يستهدفها باستمرار، على حد قوله، عناصر في تنظيم «داعش» الإرهابي، مختبئين في المنطقة ويشنون دائماً هجمات ضد قوات سورية الديموقراطية التي لاتزال تلاحقهم بدعم من التحالف الدولي.

ولم توجّه القوات الأميركية اتهاماً إلى أي جهة. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، الكولونيل جو بوتشينو، إن «هجمات مماثلة تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوّض الاستقرار والأمن اللذين كان منالهما صعباً في سورية والمنطقة».

واستهدفت مسيّرة تركية، الثلاثاء الماضي، قاعدة مشتركة لقوات التحالف وقوات سورية الديمقراطية في محافظة الحسكة، من دون تسجيل إصابات، وتعرّضت قاعدة القرية الخضراء لاستهداف صاروخي. وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، فيما أفاد المرصد السوري بأن الصواريخ انطلقت من موقع توجد فيه مجموعات موالية لإيران في مدينة الميادين القريبة.

الجيش الأميركي: «الهجمات تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر، وتقوّض الاستقرار والأمن».