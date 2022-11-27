بريطانيا: روسيا تزيل رؤوساً نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، أمس، إن روسيا غالباً ما تزيل رؤوساً نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا.

وأضافت أن صوراً مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمماً في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي.

وأوضحت أنه يجري على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية، موضحة أن مثل هذا نظام سيحدث دماراً من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك.

وتابعت بحسب النشرة اليومية لوزارة الدفاع البريطانية، أنه «من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف، وأياً كان هدف روسيا فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى».