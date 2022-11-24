السعودية: الدفاع المدني في مكة يسجل حالتي وفاة جراء الحالة الماطرة
أعلن الدفاع المدني السعودي بمكة المكرمة عن تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وفقًا لمتحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني.
وأهاب القرني في تصريحات صحافية، بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.
متحدث #الدفاع_المدني في منطقة مكة المكرمة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 24, 2022
تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة pic.twitter.com/aJR5lYsU3d
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