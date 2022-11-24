السعودية: الدفاع المدني في مكة يسجل حالتي وفاة جراء الحالة الماطرة

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

 

أعلن الدفاع المدني السعودي بمكة المكرمة عن تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وفقًا لمتحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني.

وأهاب القرني في تصريحات صحافية، بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

 

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