مطلق النار في متجر "وول مارت" بفرجينيا كان موظفاً وانتحر (فيديو)

كان المشتبه به في إطلاق النار الذي أودى بحياة ستة أشخاص مساء الثلاثاء في سوبرماركت "وول مارت" في تشيسابيك بولاية فرجينيا الأميركية موظفا وانتحر بعد ذلك في مكان الحادث، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.

دان الرئيس الأميركي جو بايدن الحادثة التي قال إنها "عمل مجنون آخر من أعمال العنف".

وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض إن "المزيد من العائلات تعيش الآن أجواء المأساة الأسوأ والألم التي يمكن تخيلها"، بينما يستعد الأميركيون للاحتفال بعيد الشكر الخميس.

وقال مارك سوليسكي قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحافي "توفي المشتبه به متأثرا بجراح نعتقد أنها ناجمة عن إصابة نفسه بطلق ناري".

كما أدى إطلاق النار بمسدس إلى إصابة أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وحالتهم غير معروفة.

وفي وقت سابق، أعلنت البلدية في تغريدة "شرطة تشيسابيك تؤكد سقوط سبعة قتلى بينهم مطلق النار جراء إطلاق النار الليلة الماضية في وولمارت عند سامز سيركل".

إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 6 على الأقل في متجر وول مارت في ولاية #فرجينيا الأميركية #نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/8XPJn6vuR7 — Independent عربية (@IndyArabia) November 23, 2022

ومطلق النار هو المشتبه به الوحيد في الحادث الجديد الذي جرى في مدينة تشيسابيك الواقعة على مسافة 240 كلم من واشنطن.

وأعلن ليو كوزينسكي مسؤول الشرطة في المدينة للصحافيين "وجدنا عدة ضحايا وعددا من الجرحى" مشيرا إلى أن فرق التدخل اقتحمت المتجر "فورا" لدى وصولها إلى الموقع بعد تلقي اتصال طارئ.

وأضاف "نعتقد أن لدينا مطلق نار واحدًا وقد توفي".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام الإخبارية عددا كبيرا من الشرطيين في موقع إطلاق النار.

وقال كوزينسكي إن المحققين يقومون بعمليات تفتيش دقيقة في المتجر ويؤمنون محيطه.

وأعربت مجموعة "وول مارت" في تغريدة عن"صدمتها لهذا الحادث المأساوي في متجرنا في تشيسابيك بولاية فرجينا".

