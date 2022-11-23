كوريا الجنوبية تسجل 70 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 70ألف حالة، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء.

وسجلت كوريا الجنوبية 70 ألفا و324 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 69 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و725 ألفا و53 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما سجلت 53 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و164 وفاة.