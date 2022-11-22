«الأغذية العالمي»: 5.4 مليارات دولار مساعدات للبنان

تبلّغ لبنان من برنامج الأغذية العالمي موافقته على تخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار كمساعدات للسنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، بعد لقائه مدير البرنامج في لبنان، الدكتور عبدالله الوردات.

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، بحضور مدير البرنامج في لبنان، إن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرّر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ خمسة مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً منذ ثلاث سنوات، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وخسرت الليرة معه نحو 95% من قيمتها أمام الدولار، وأدى إلى تدهور مستوى معيشة سكانه.