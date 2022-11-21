الصين تعلن عن مزيد من الوفيات بكورونا وسط ارتفاع الإصابات

أعلنت الصين عن وفاة مسنّين اثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بكين، اليوم الإثنين، بينما تواصل العديد من المدن الرئيسية فرض قيود صارمة لاحتواء الفيروس رغم تخفيف الإجراءات مؤخرا.

والصين هي القوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تفرض تدابير مشددة للقضاء على تفشي كوفيد، وقد فرضت إغلاقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق.

ورغم إعلان الحكومة المركزية هذا الشهر عن خطوة هي الأكبر حتى الآن لتخفيف قيود احتواء الفيروس، استمرت سلطات العديد من المناطق في تطبيق القيود الصارمة وسط ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت السلطات المحلية الإثنين عن وفاة امرأة عمرها 91 عاما أصيبت في السابق بسكتة دماغية وتعاني مرض الزهايمر، ووفاة رجل عمره 88 عاما كان يعاني من السرطان والتهاب رئوي وسكتة دماغية.

والأحد، أعلن مسؤولون عن وفاة رجل يبلغ 87 عاما في بكين، تدهورت حالته من جراء التهاب بكتيري.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة ليبلغ 962 إصابة، اليوم الإثنين، مقارنة ب621 في اليوم السابق، فيما تواصل السلطات فرض قيود مختلفة سعياً لاحتواء المرض.

وفي بعض الاحياء طُلب من المدارس الانتقال إلى التعليم عن بعد كما طُلب من موظفي المكاتب العمل من منازلهم.