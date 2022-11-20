ترامب يندد بتعرضه لسلسلة من المطاردات السياسية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن المدعي المستقل الذي عيّنه وزير العدل الأميركي للإشراف على تحقيقات تطاله شخصياً لن يُحقّق بنزاهة، مضيفاً في كلمة ألقاها بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: «هذا الاستغلال الرهيب للسلطة هو الأحدث في سلسلة طويلة من المطاردات السياسية التي بدأت منذ وقت طويل».

وتابع: «أنا أخضع لهذه التحقيقات، لهذه المهزلة، ولهذه الحيَل منذ اليوم الذي نزلت فيه السلّم الكهربائي لبرج ترامب، ولا يمكننا السماح باستمرار هذه الانتهاكات المروّعة».

وكانت وزارة العدل الأميركية عينت مدعياً متخصصاً بجرائم الحرب كي يجري تحقيقاً مستقلاً حول دونالد ترامب بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.

وفي كلمة متلفزة، أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه «أوكل هذه المهمة الحساسة جداً إلى جاك سميث، وهو مدّع في المحكمة الخاصة بكوسوفو يتخذ لاهاي مقراً».

واعتبر ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس» أن تعيين مدعٍ عام مستقل للإشراف على تحقيقَيْن بحقه هو أمر «غير عادل» و«مسيّس».

وندّد ترامب بـ«أسوأ تسييس للعدالة في التاريخ الأميركي»، مؤكداً أنه لن يتعاون مع المحققين.

ومن جانبه، اعتبر غارلاند أنّ تسمية مدع خاص يصبّ في المصلحة العامة للولايات المتحدة، لأنّ كلاً من ترامب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما الترشّح في العام 2024.

وأضاف غارلاند: «استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترامب ترشّحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي جو بايدن أن يكون مرشّحاً أيضاً، فقد خلصتُ إلى أنّ من المصلحة العامّة تعيين مدّع خاص».

ويتعلّق التحقيق الأوّل بجهود ترامب لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020، والثاني بإدارته أرشيف البيت الأبيض، وبعد أن يجمع المدعي الخاص كلّ العناصر سيُعطي حُكمه المهني بشكل مستقلّ ليُقرّر ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك لائحة اتّهام ضدّ ترامب في أحد تلك القضايا، حسبما قال غارلاند.

وسيكون المدّعي الخاصّ مسؤولاً فقط عن تقديم توصيات، على أن يُترك القرار في هذا الشأن للوزير.

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل مدّعياً مستقلاً للتحقيق مع منافسه السياسي ترامب.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «لم يكُن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأميركي السابق».

وأكّد البيت الأبيض أنّ إدارة بايدن لن تُسيّس القضاء في قضيّة تعيين مدع للتحقيق حول ترامب. وقالت جان بيير: «لم نتدخّل في هذا الأمر، لسنا منخرطين في تحقيقات جنائيّة، الرئيس كان واضحاً جداً.. هذه الإدارة لن تُسيّس القضاء».

إلى ذلك، أطلق مالك شبكة «تويتر» إيلون ماسك استفتاءً لمعرفة آراء المستخدمين بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب على «تويتر».

وكان ترامب قد أعلن نيته عدم العودة إلى موقع التدوينات القصيرة، مفضلاً الاستمرار في النشاط على شبكته الخاصة «تروث سوشل» التي أطلقها بعد استبعاده من «تويتر».

إيلون ماسك يستفتي آراء مستخدمي «تويتر» بشأن إعادة تفعيل حساب ترامب.