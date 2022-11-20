مقتل 4 جنود في غارات جوية إسرائيلية على سورية

أعلن الجيش السوري أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بوسط وعلى ساحل سورية في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة خامس.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول عسكري سوري قوله إن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق البحر المتوسط وأطلقت صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في الساحل ووسط سورية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي تسبب أيضاً في وقوع خسائر مادية، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في نحو الساعة السادسة والنصف من صباح أمس نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع انفجارات في محافظة اللاذقية الساحلية، وكذلك مناطق حماة وحمص وسط سورية، فيما أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وضربت صواريخ إسرائيلية قاعدة جوية رئيسة في منطقة حمص في سورية هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.