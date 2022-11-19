تهديدات السلام تهيمن على قمة قادة «أبيك» في بانكوك

هيمنت التهديدات للسلام والاستقرار على جدول الأعمال في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقدة في بانكوك، حيث حذّر القادة من أن الحرب والتوترات بين القوى الكبرى تهدد بتفكيك النظام العالمي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لزملائه القادة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يضم 21 عضواً، والذي بدأ أمس اجتماعه لمدة يومين، وشارك فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «التوترات الجيوسياسية تنتقص من السلام والاستقرار وتقوض النظام الدولي القائم على القواعد، والذي نتفق جميعاً على أنه ضروري». وقال ألبانيز: «الظروف التي نواجهها اليوم كقادة اقتصاديين، والأزمات العالمية المتعددة المتداخلة، لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً لأنها تغرق منطقتنا».

وتحدث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا عن المناخ، قائلاً «يجب أن نتعاون للحد من آثار تغير المناخ وحماية عالمنا. لا يمكننا أن نحيا مثلما كنا نعيش في الماضي».

وفي حديثه إلى مؤتمر أعمال على هامش القمة، كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك الدعوة إلى استعادة النظام العالمي وإنهاء المواجهة، في كل من أوكرانيا وآسيا أيضاً، حيث قال إن الاحتكاك بين أكبر الاقتصادات، الولايات المتحدة والصين، تجبر الدول على الانحياز.

وقال ماكرون الذي دعته تايلاند ضيفاً على قمة أبيك «لا استقرار أو سلام إلا على أساس النظام والاحترام الدوليين»، مشيراً إلى أن الأزمات المتعددة ربما تكون قد دفعت العالم إلى «نقطة تحول».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى رفض الهيمنة و المواجهة وشدد على الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً «لا للهيمنة ولا للمواجهة».

وقال ماكرون «نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد. وإذا زادت حدة توترهما، فسيبدآن بمحاربة بعضهما وهذا سيكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة».

وأضاف وسط ضحك الحضور «سنحتاج إلى تعاون العديد من الحيوانات الأخرى.. النمور، القرود.. إلخ».

من جهتها، أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للقادة الآسيويين أمس، أن الولايات المتحدة ملتزمة حيال المنطقة على المدى البعيد، رافضة الشكوك بشأن مدى انخراطها في ظل ازدياد هيمنة الصين.

وقالت هاريس لروّاد الأعمال على هامش «أبيك»، إن «الولايات المتحدة موجودة هنا لتبقى».

ومع غياب كل من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ هو نجم الحضور في بانكوك.

في حديثه يوم الخميس أمام مؤتمر الأعمال، الذي كان مغلقاً إلى حد كبير أمام وسائل الإعلام، حذر شي من «حرب باردة جديدة» ومحاولات تفكيك سلاسل التوريد التي تم بناؤها على مدى عقود. وذكر الرئيس الصيني الخميس بأن منطقة آسيا - المحيط الهادئ «ليست حديقة أحد».