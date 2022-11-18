تضرر نصف شبكة كهرباء أوكرانيا في هجمات صاروخية روسية

أحدثت هجمات صاروخية روسية، على ما يبدو، أضرارا بشبكة كهرباء أوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق.

ووفقا لوكالة "يونيان" الأوكرانية للأنباء، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الجمعة في مؤتمر صحافي مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في كييف، إن "حوالي نصف نظامنا للطاقة قد تعطل".

وقال شميهال إن أوكرانيا، نتيجة لذلك، تحتاج إلى دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة، وماليا أيضاً.