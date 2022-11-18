طفلة تايلندية ترحب بمحمد بن سلمان بالعربية: جزاكم الله خيرًا لعنايتكم بمسلمي بلدي.. فيديو

في مشهد معبر ضمن المشاهد الترحيبية المتعددة التي تزامنت مع بدء الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمملكة تايلند، تجلى مقطع فيديو للطفلة إنصاف راؤوب الطالبة بمعهد التربية الإسلامية بولاية ستول جنوب تايلند؛ وفيه ترحب بولي العهد السعودي وتشكره على ما يقدمه لمسلمي تايلند.

ووفقاً لمقطع الفيديو المتداول على مواقع إخبارية سعودية، قالت الطفلة: "أهلًا وسهلًا ومرحبًا بقدومكم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية؛ بمناسبة زيارتكم الرسمية لبلادنا مع الاجتماع أبيك 2022 تايلند، شكرًا وجزاكم الله خيرًا على عنايتكم بمسلمي تايلند".

وتشهد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترحيبًا كبيرًا من أطياف الشعب التايلندي الذين يثمّنون الدور الذي قام به سموه في عودة العلاقات بين البلدين بعد فتور دام لأكثر من ثلاثين عامًا، حيث اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات التي تحمل عبارات الترحيب والثناء والتفاؤل الكبير الذي أبداها التايلنديون بهذه الزيارة التي ستفتح الآفاق بين البلدين لمزيد من التعاون فيما يحقق المصالح المشتركة.