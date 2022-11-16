إيفانكا ترامب: سأتفرغ لأطفالي ولن أشارك في حملة أبي الرئاسية

قررت إيفانكا ترامب الانسحاب من الساحة السياسة الأميركية وعدم الانضمام إلى محاولة والدها الرئيس السابق دونالد ترامب، استعادة البيت الأبيض في عام 2024، قائلة: "أحب والدي كثيرًا. ولكن هذه المرة اخترت إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة كأسرة. أنا لا أخطط للانخراط في السياسة".

أطلق دونالد ترامب حملته لعام 2024 لترشيح الحزب الجمهوري مساء الثلاثاء في منتجع مارالاجوا في فلوريدا. كان أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته ميلانيا وابنه إريك حاضرين.

حتى جاريد كوشنر، زوج إيفانكا، كان حاضراً، لكن إيفانكا لم تكن بين الحضور.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، أوضحت إيفانكا في بيان وزعته على وسائل الإعلام: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك خارج الساحة السياسية. أنا ممتنة لأنني حظيت بشرف خدمة الشعب الأميركي".

وأضافت أنها "فخورة" بالإنجازات "العديدة" التي حققتها إدارة والدها، حيث شغلت منصب كبير مستشاري البيت الأبيض.

ولعبت إيفانكا ترامب وكوشنر أدوارًا رئيسية في إدارة ترامب وأصبحتا مصدر قلق للغضب بسبب العديد من تجاوزاتهما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حياتهما السابقة باعتبارها الدعامة الأساسية للمشهد الاجتماعي النخبوي في مانهاتن.

على عكس زوجته، لم يستبعد كوشنر علنًا العودة إلى السياسة، ومنذ مغادرته البيت الأبيض أسس شركة استثمارية وكتب مذكرات توضح بالتفصيل الفترة التي قضاها هناك.