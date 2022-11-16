بيع "شبشب" قديم لمؤسس "آبل" ستيف جوبز بـ 220 ألف دولار

بيع حذاء قديم (شبشب) كان يستخدمه مؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، بقيمة 220 ألف دولار في أحد المزادات.

وكان جوبز قد استخدم هذا الحذاء خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، واحتفظ به مدير منزله السابق.

وتقول دار مزادات جوليان في بيفرلي هيلز، والتي عرضت "الشبشب": "تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز، التي تشكلت بعد سنوات من استخدامه للحذاء".

وسجل حذاء جوبز رقماً قياسياً للسعر المدفوع لمثل هذا الزوج من النعال (الشبشب).

وكان من المتوقع أن يباع "الشبشب" بمبلغ 60 ألف دولار، لكن السعر النهائي وصل الى 218.750 دولارًا، على حد قول دار جوليان. ولم يتم الكشف عن هوية المشتري.

ويقول المدير التنفيذي لجوليان مارتن نولان، إن زوج الصندل بيع مقابل 2000 دولار في مزاد في عام 2016. وأكد مدير منزل جوبز السابق، مارك شيف، إنه قرر في وقت ما التخلص منهما.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يباع فيها مثل هذه الأحذية البالية بسعر باهظ في المزاد.

في العام الماضي وحده، تم بيع أحذية من ماركة "نايكي" الرياضية الشهيرة التي ارتداها مايكل جوردان خلال موسم المبتدئين مع فريق "شيكاغو بولز" مقابل 1.5 مليون دولار، وحذاء "نايكي" الذي كان يرتديه المغني كانيه ويست، في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2008 مقابل 1.8 مليون دولار.