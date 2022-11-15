الجيش الألماني يسحب ملابس عسكرية تحمل شعاراً "نازياً"

تلقى الجيش الألماني بدلات عليها رمز "إس إس" النازي الخاص بـ "كتيبة العاصفة" عن طريق الخطأ إثر "مشكلة في الإنتاج"، وكان المقصود بالحرف "إس" الإشارة إلى أن هذا اللباس قصير او صغير، وفق ما ذكرته صحيفة "كرونيكل" اليهودية.

وكان هذين الحرفين يظهران على الخوذ العسكرية، وعلى أكياس النوم، والسترات الواقية من الماء المخصصة للجنود. وأمرت وزارة الدفاع الألمانية بالتخلص من هذه المعدات العسكرية ولم تصدر أي صور للبدلات وهي تحمل هذا الرمز "إس إس".

وتاريخياً، ترتبط الأحرف "SS" بـ Schutzstaffel، أي المنظمة العسكرية النازية التي نشرت الرعب عبر أراضي الرايخ الثالث ونفّذت جرائم الهولوكوست.

ويجرّم القانون الألماني استخدام هذه الأحرف في جميع الولايات الألمانية الستة عشرة باستثناء ولاية واحدة.

ويبدو أن المسؤولون في وزارة الدفاع الألمانية لا يدركون كيف سيبدو شكل الحرفين المذكورين وهما مثبتين على ملابس الجيش الألماني.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان إنها لا تعرف كمية الملابس التي تم انتاجها وعليها الرمز النازي. ولكنها قالت ان الخطأ لم ينتشر كثيراً.

وأضافت الوزارة في البيان: "هذه مشكلة إنتاج. إنه عدد صغير جداً من السترات، وبمجرد أن علمنا بما حدث، أصدرنا تعميماً للجنود يفيد بضرورة التخلص من هذه الملصقات على الفور".

وأشار البيان: "نحن الآن على اتصال مع الشركة المصنعة للتحقيق فيما حدث. ونحن نعلم أن الأمر يبدو غريباً للغاية بالنسبة للجمهور، لذلك كان علينا التعامل معه على الفور".

وخُتم البيان بالقول: "نحن نحقق في القضية، وبمجرد أن يكون لدينا نتائج واضحة فإننا سنتصرف بموجبها".