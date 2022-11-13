سورية.. مقتل عسكريين اثنين وإصابة 3 في هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري

أعلن مصدر عسكري سوري أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مطاراً عسكرياً في محافظة حمص وسط سورية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

وقال المصدر في بيان " نفذ الطيران الإسرائيلي هجوما جوياً مساء اليوم الأحد من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان ، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الاسرائيلية وأسقطت بعضها، وأدى الهجوم إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية ".

وقالت مصادر محلية في محافظة حمص إن " السنة النيران والدخان شوهدت في منطقة الشعيرات التي يوجد بها المطار".

