أميركا تؤكد على اهتمامها بعلاقتها الممتدة مع مصر والتنسيق المشترك

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على الاهتمام الذي توليه بلادها لعلاقاتها الممتدة مع مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الجمعة وزير الخارجية المصري سامح شكرى، رئيس مؤتمر كوب 27" الذي تستضيفه مصر، مع وفد مجلس النواب الأميركي برئاسة بيلوسي، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان.

وقال البيان إن الاجتماع تضمن نقاشاً مطولاً حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة، حيث استعرض شكري الجهود المتعددة للدولة المصرية في مجال الحفاظ على مواردها المائية.

كما أكد شكري على الموقف المصري الداعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد وملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى الاتفاق المطلوب.

كما أشار المتحدث إلى أن شكري حرص خلال الاجتماع على التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المتميز الذي يجمعهما في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبها، أكدت بيلوسي على الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك في إطار تعزيز الأمن الاقليمي وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصري، بأن أعضاء الوفد الأميركي حرصوا على التعرف على الموقف المصري إزاء العديد من القضايا، وفى مقدمتها قضايا تغير المناخ، بما في ذلك توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والحفاظ على البحار والسواحل.

وفي هذا الإطار، أكد شكري على حرص الرئاسة المصرية لـ كوب 27 على الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وتقريب وجهات النظر، مشدداً على الحرص على تحقيق التوازن بين الطموحات والآمال المنشودة، وبين السياق الدولي الحالي وما يفرضه من تحديات، وذلك من أجل التوصل لنتائج قابلة للتنفيذ تعزز من عمل المناخ بمختلف جوانبه.