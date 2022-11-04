ملك البحرين :مستعدون للمساعدة في جهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة عن استعداد المملكة للمساعدة في الجهود الرامية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ملك البحرين خلال الحفل الختامي لملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، في دورته الأولى بالمنامة،بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأستهل ملك البحرين كلمته بالترحيب، بقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وبالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب ملك البحرين عن تفاؤله بتوصيات الملتقى، معتبرا إياها خير دليل لتقوية مسيرة الإنسانية، لإحياء سبل التقارب والتفاهم بين جميع الأديان والمعتقدات كمدخل أساسي لإحلال التوافق محل الخلاف، وإرساء الوحدة محل الفرقة.

واختتم ملك البحرين كلمته بالقول "تحتم علينا الأوضاع الراهنة، بأن نتوافق أولا على رأي واحد لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء مفاوضات جادة لخير البشرية جمعاء، والبحرين على أتم الاستعداد لتقديم ما يتطلبه هذا المسعى".