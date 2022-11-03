العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى «الحوار» في المغرب

دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل «الحوار»، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكالة «فرانس برس».

وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي «لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة»، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

وقال بوريطة، الذي رأس الوفد المغربي المشارك في القمة: «لقد أعطى الملك محمد السادس تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر».