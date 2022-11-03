مقتل فلسطيني بعد عملية دهس في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن مهاجما فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جنديا إسرائيليا بجروح خطرة في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "بيل" عند مدخل قرية بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا غرب رام الله وبين مستوطنة بيت حورون وبلدة موديعين الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية انه تم تبليغها من قبل الارتباط العسكري أن الفلسطيني الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي هو حباس يوسف ريان ( 54 عاما) من قرية بيت دقو القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المهاجم ترجل من سيارته مع فأس لمهاجمة الجندي الذي أطلق النار عليه. وأصيب الجندي بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى".