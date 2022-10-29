تعرّض زوج بيلوسي لهجوم عنيف

قال مكتب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان، إن زوجها بول بيلوسي، تعرض «لاعتداء عنيف»، بعد اقتحام منزلهما في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وأضاف البيان «المهاجم رهن الاحتجاز، ويجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم. نُقل السيد بيلوسي (82 عاماً) إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة، ومن المتوقع أن يتعافى تماماً». ولم تكن رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي يأتي منصبها في المرتبة التالية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، في المنزل وقت هجوم الصباح. ولم تتضح ملابسات الهجوم، بما في ذلك كيفية اقتحام المهاجم المنزل.