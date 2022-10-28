بلينكين: أميركا ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم 275 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما يشمل أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.

وقال بلينكن "نحن نعمل أيضا على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها، إذ أن أول منظومتين من طراز ناسماس مقدمتين من الولايات المتحدة جاهزتان للتسليم لأوكرانيا الشهر القادم، ونعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا".