كييف: إسقاط 300 مسيرة إيرانية تستخدمها روسيا في أوكرانيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اسقاط أكثر من 300 مسيرة ايرانية انتحارية طرار "شاهد 136" تستخدمها روسيا.

صرح بذلك المتحدث باسم قيادة السلاح الجوي الأوكراني يوري إهنات، في إيجاز صحافي بالمركز الإعلامي أوكرانيا - يوكرينفورم (وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية).

وقال إهنات " منذ 13 سبتمبر الماضي عندما تم اسقاط أول طائرة شاهد -136انتحارية في كوبيانسك بمنطقة خاركيف، أسقطنا حتى اليوم أكثر من 300مسيرة من نفس الطراز".

وتابع بالقول إنه ليس من الواضح حالياً على وجه اليقين عدد طائرات "شاهد - 136" التي تلقتها روسيا من إيران.

وذكر أن القيادة الأوكرانية كانت أعلنت في وقت سابق أنه تم طلب 2400 من هذه المسيرات.

وأعلنت إيران أنها لم ترسل مسيرات إلى روسيا، التي نفت بدورها استخدام هذه المسيرات في الحرب في أوكرانيا.