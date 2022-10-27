هجمات روسية ليلية تستهدف منطقة كييف الكبرى

ذكرت السلطات الأوكرانية أن المنطقة المحيطة بكييف تم استهدافها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بضربات جوية روسية.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على "تليغرام"، إن إحدى البلديات تعرضت للقصف، دون أن يذكر اسم البلدة المتضررة. وأضاف أنه قد تم نشر خدمات الإنقاذ في المكان.

وأوضح الحاكم كوليبا أن بعض الصواريخ تم اعتراضها.

وجاءت الهجمات الجديدة بعد أن تم إطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية، أربع مرات في العاصمة أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس، إن الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا أطلق أكثر من 20 طائرة مسيرة مقاتلة من طراز "شاهد -136" قبل منتصف الليل بساعتين.

وأضاف أنه قد تم إسقاط 19 من الطائرات المسيرة، معظمها فوق منطقة أوديسا.

وفي الوقت نفسه، قال اليوم الخميس ميخائيل رازفوزاييف، الحاكم الذي عينته القوات الروسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا في عام 2014، إن هناك محطة كهرباء تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

واشتعلت النيران في أحد المحولات خلال الهجوم الذي تم شنه ليلا في سيفاستوبول، إلا أن المحول لم يكن متصلا بالشبكة في ذلك الوقت، بحسب ما قاله رازفوزاييف.