وزراء الحكومة الأردنية يضعون استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء

قالت وسائل إعلام أردنية رسمية اليوم الأربعاء إن وزراء الحكومة الأردنية وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

وأفاد التلفزيون الأردني، اليوم ، أن الوزراء تقدموا باستقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل حسب "العربية" .

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف الخصاونة بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز، التي قبل الملك استقالتها في 3 أكتوبر 2020.