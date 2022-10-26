وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني "القنبلة القذرة" والوضع في أوكرانيا

كرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء اتهامات بأن أوكرانيا تخطط لاستفزاز باستخدام "قنبلة قذرة" وذلك في اتصال بالفيديو بنظيره الصيني وي فينغه، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا. وعبر الجنرال سيرغي شويغو إلى نظيره الصيني عن القلق بشأن استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة".

وأعلنت الوزارة في بيان منفصل في وقت سابق أن شويغو عبرعن "القلق" نفسه في اتصال هاتفي بنظيره الهندي راجناث سينغ.

و"القنبلة القذرة" هي قنبلة تقليدية محاطة بمواد مشعّة أو بيولوجية أو كيماوية معدّة لنشرها على شكل غبار عند وقوع الانفجار.

واتهم شويغو أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" خلال اتصالات بالعديد من نظرائه في دول حلف شمال الأطلسي الأحد. وتنفي كييف تلك الاتهامات وتعتبرها أكاذيب "خطيرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء إن روسيا لديها معلومات تظهر "الخطر الحالي" المتمثل ب"تحضير أوكرانيا لمثل هذا العمل التخريبي".