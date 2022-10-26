موسكو تتهم واشنطن بشن هجمات سيبرانية

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تشن هجمات سيبرانية على روسيا بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية»، أمس.

ونقلت قناة «آر تي عربية» عن نائب مدير دائرة أمن المعلومات الدولي في الخارجية الروسية، فلاديمير شين، قوله خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «قائد القيادة السيبرانية الأميركية بول ناكاسوني، اعترف علناً بشن هجمات سيبرانية ضد روسيا، وقبل كل شيء بأيدي الجيش الإلكتروني الأوكراني الذي أسسه الأميركيون».

وأشار شين إلى أنه منذ بداية العام الجاري «ازداد عدد الهجمات على المواقع الروسية على الإنترنت بأكثر من أربعة أضعاف، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ومعظم الهجمات تنطلق من أراضي الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي».

وقال إن «هدف ذلك هو توفير الغطاء للعدوان السيبراني غير المسبوق، الذي تم شنه ضد روسيا وغيرها من الدول».