انقطاع الكهرباء مجدداً في جميع مناطق أوكرانيا

انقطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، من جديد لساعات، في جميع مناطق أوكرانيا، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء جراء القصف الروسي.

وبررت شركة "أوكرينرجو" المزودة للطاقة، القيود المتداخلة قائلة، إنه يجب تقليل الأحمال على الشبكات، واستقرار أنظمة الطاقة، وحثت المستهلكين على توفير الكهرباء، ولاسيما خلال ساعات الذروة في الصباح والمساء، وضرورة ألا تعمل الغسالات والسخانات إلا أثناء الليل، إن أمكن، وإطفاء مصادر الضوء غير الضرورية.