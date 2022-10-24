بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كورونا

قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، أمس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كوفيد-19، غدا، وإنه يحث المزيد من الأميركيين على تلقي الجرعة الأحدث.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن ذلك ليس كافيا.

وأضافت "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وبدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر والذي يتعامل مع فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته.