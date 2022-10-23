مقتل فلسطيني في الضفة.. وإصابة إسرائيلي بالقدس

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما أصيب مواطن إسرائيلي بجروح، أمس، في هجوم طعن بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب رابي عرفة رابي (32 عاماً)، توفي متأثراً بجراحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية عند حاجز عسكري في قلقيلية.

من جهتها، أعلنت السلطات الإسرائيلية استهداف فلسطينيين اثنين بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على مركبتهما عند حاجز في قلقيلية، دون مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أصيب إسرائيلي بجروح، أمس، في هجوم طعن بالقدس الشرقية، وفق ما أفادت الشرطة الاسرائيلية موضحة أنها أطلقت لاحقاً النار على المشتبه في تنفيذه الهجوم.